В Брянской области вновь усилят контроль над соблюдением масочного режима

Профильным департаментам поручили возобновить проверки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области усилят контроль за соблюдением масочного режима. Как сообщили в пятницу, 2 апреля, на заседании оперативного штаба, снижение заболеваемости коронавирусом за последние две недели остановилось. В ряде районов даже наблюдается рост.

– Вакцинация у нас идет очень хорошими темпами, – сообщила главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова. – Но в то же время люди ослабили соблюдение масочного режима. А расслабляться рано. Необходимо ужесточить контроль за выполнением всех методических рекомендаций по профилактике COVID-19.

Профильным департаментам поручили возобновить проверки. Строгое соблюдение масочного режима и других требований Роспотребнадзора позволит благополучно провести пасхальные и первомайские праздники, а также традиционный Парад Победы и шествие Бессмертного Полка 9 мая, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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