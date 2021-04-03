Коронавирус в Брянской области, последние новости на 3 апреля 2021 года

В Брянске за минувший день подтвердили 45 новых случаев коронавируса. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 3 апреля 2021 года коронавирус подтвердили у 35828 человек, вылечились 34983 жителя области, умерли 286 пациентов. За минувшие сутки заболели 90 жителей региона, выздоровели 99 пациентов. От ковида скончались еще два человека. В медицинских учреждениях выполнили 1755 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 502 тысячи.

В Брянске за минувший день подтвердили 45 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Брянском районе заболели 18 человек, в Карачевском районе – 15. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 12 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области усилят контроль за соблюдением масочного режима. Как сообщили в пятницу, 2 апреля, на заседании оперативного штаба, снижение заболеваемости коронавирусом за последние две недели остановилось. В ряде районов даже наблюдается рост.

– Вакцинация у нас идет очень хорошими темпами, – сообщила главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова. – Но в то же время люди ослабили соблюдение масочного режима. А расслабляться рано. Необходимо ужесточить контроль за выполнением всех методических рекомендаций по профилактике COVID-19.

Профильным департаментам поручили возобновить проверки. Строгое соблюдение масочного режима и других требований Роспотребнадзора позволит благополучно провести пасхальные и первомайские праздники, а также традиционный Парад Победы и шествие Бессмертного Полка 9 мая.

В Брянской области от коронавируса привили 72334 человека. Только за один день, 1 апреля уколы сделали 1587 жителям региона. На сегодняшний день в медицинских учреждениях остаток вакцины «Спутник V» составил 52893 дозы. По состоянию на 2 апреля в регион доставили 125272 дозы. В последний день марта привезли 44300 доз. В скором времени поступит еще 4 тысячи.

Два административных протокола составили на безмасочников в Брянске в пятницу, 2 апреля. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Всего за сутки проверяющие обследовали 60 объектов: магазинов, кафе, салонов красоты и торговых центров.

В рейдах участвовали представители городского отдела торговли, райадминистраций и полицейские. На момент проверок без средств защиты были покупатели магазинов «Родник» в Володарке и «Океан Плаза» в Советском районе. В Бежицком и Фокинском районах, где не оказалось безмасочников, комиссия проверила 15 и 12 предприятий соответственно.

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