В Брянске за минувший день подтвердили 45 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 90 жителей региона, выздоровели 99 пациентов. От ковида скончались еще два человека. В целом с начала пандемии у 35828 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34983 жителя области, умерли 286 пациентов. За сутки выполнили 1755 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 502 тысячи.

В Брянске за минувший день подтвердили 45 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Брянском районе заболели 18 человек, в Карачевском районе – 15. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 12 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 апреля 2021 года:

— Брянск – 13348 (+45)

— Брянский район – 4307 (+18)

— Дятьковский район – 1474

— Карачевский район – 1227 (+15)

— Клинцы – 1041

— Стародубский район – 998

— Трубчевский район – 927

— Новозыбков – 859 (+1)

— Комаричский район – 854

— Жуковский район – 785

— Навлинский район – 785

— Брасовский район – 777 (+1)

— Выгоничский район – 773 (+1)

— Унечский район – 663

— Климовский район – 641

— Фокино – 611

— Мглинский район – 574 (+1)

— Почепский район – 545 (+2)

— Погарский район – 543

— Сельцо – 492

— Дубровский район – 479

— Клинцовский район – 455

— Клетнянский район – 419 (+2)

— Суземский район – 414 (+1)

— Злынковский район – 391

— Гордеевский район – 351

— Суражский район – 311

— Красногорский район – 259

— Севский район – 255 (+2)

— Жирятинский район – 131 (+1)

— Рогнединский район – 75

— Иногородние – 64.

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