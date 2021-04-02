В Брянске за минувший день подтвердили 45 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 90 жителей региона, выздоровели 99 пациентов. От ковида скончались еще два человека. В целом с начала пандемии у 35828 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34983 жителя области, умерли 286 пациентов. За сутки выполнили 1755 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 502 тысячи.
В Брянске за минувший день подтвердили 45 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Брянском районе заболели 18 человек, в Карачевском районе – 15. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 12 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 апреля 2021 года:
— Брянск – 13348 (+45)
— Брянский район – 4307 (+18)
— Дятьковский район – 1474
— Карачевский район – 1227 (+15)
— Клинцы – 1041
— Стародубский район – 998
— Трубчевский район – 927
— Новозыбков – 859 (+1)
— Комаричский район – 854
— Жуковский район – 785
— Навлинский район – 785
— Брасовский район – 777 (+1)
— Выгоничский район – 773 (+1)
— Унечский район – 663
— Климовский район – 641
— Фокино – 611
— Мглинский район – 574 (+1)
— Почепский район – 545 (+2)
— Погарский район – 543
— Сельцо – 492
— Дубровский район – 479
— Клинцовский район – 455
— Клетнянский район – 419 (+2)
— Суземский район – 414 (+1)
— Злынковский район – 391
— Гордеевский район – 351
— Суражский район – 311
— Красногорский район – 259
— Севский район – 255 (+2)
— Жирятинский район – 131 (+1)
— Рогнединский район – 75
— Иногородние – 64.
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