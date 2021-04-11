Сквер у кинотеатра «Салют» в Брянске благоустроят за 17 млн рублей

Стоимость муниципального контракта на благоустройство сквера имени Володарского в Брянске составила 16,9 млн рублей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На благоустройство сквера имени Володарского у брянского кинотеатра «Салют» израсходуют без малого 17 миллионов рублей. Муниципальный контракт заключили с местным индивидуальным предпринимателем, сообщают в пресс-службе горадминистрации. К работам подрядчик приступил еще 1 апреля.

Общественная территория получит обновление по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

- На участке уберут старые аварийные тополя, расположенные рядом с жилыми домами по периметру сквера, - уточняют в мэрии. - Взамен в сквере высадят новые деревья. Это 31 клен, 26 лип, 8 туй разных сортов. Также на обновленной территории разместят два десятка можжевельников и создадут зеленую изгородь из 300 саженцев декоративного кустарника.

Кроме того, в сквере на улице Пушкина в Володарском районе уложат плиткой пешеходные зоны, сформируют около 1,5 тысяч «квадратов» газонов, изменив их конфигурацию. Появится на объекте детский городок, а также воркаут-площадка, антивандальные скамейки и урны, система видеонаблюдения. Вторую жизнь получит и памятник соратнику Ильича - Володарскому.

В соответствии с условиями контракта, подрядчик обязан завершить благоустройство сквера до июня.

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