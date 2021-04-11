Брянский цирк отметил 46 лет со дня своего основания

Фото: vk.com, сообщество "Брянский Цирк | Официальная группа".

В субботу, 10 апреля, брянскому государственному цирку исполнилось 46 лет. Очередной день рождения учреждение отпраздновало праздничной программой, сообщают в сетевом сообществе цирка.

В торжестве участвовали детский омбудсмен региона Инна Мухина и замдиректора облдепартамента культуры Марина Елена. Коллективу брянского цирка гости вручили Благодарность - за многолетний труд, отзывчивость, поддержку благотворительных акций и вклад в развитие культуры региона.

Кстати, в празднике поучаствовали и самые первые работники - Бронислав Александрович Саржанский и Владимир Иванович Белокуров. Первый - участвовал в строительстве, второй – был инспектором манежа и открывал цирк в далеком 1975-м.

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