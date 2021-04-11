В Брянской области потушили больше 70 палов травы за сутки

Больше 70 раз выезжали пожарные на тушение сухой травы в Брянской области за субботу, 10 апреля. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Больше 70 раз выезжали пожарные на тушение сухой травы в Брянской области за субботу, 10 апреля. Аналогичное число происшествий с начала года превышает 450, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В 2021-м самые первые поджоги травянистой сухой растительности зафиксировали 23 марта.

Всего в пожароопасный период в Брянской области сотрудники госпожнадзора составили 27 протоколов об административных правонарушениях. Еще в 328 случаях нарушителям вручали предостережения о об устранении требований пожарной безопасности.

- Резкий рост пожаров сухой травянистой растительности ежегодно фиксируется в марте-апреле, - констатируют в МЧС. - Горение стерни и сухой травы - процесс неуправляемый. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые поселения.

В чрезвычайном ведомстве отмечают, что поджигателям травы и виновникам лесных пожаров грозит административная, а в случае серьезных последствий и уголовная ответственность. Так, штраф для граждан составит до трех тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, а юридических – до 200 тысяч. Если же поджог произошел во время введения особого противопожарного режима, то сумма штрафных санкций увеличивается в разы.

Кстати, за субботу, 10-е, в регионе потушили 62 техногенных пожара.

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