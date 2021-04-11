Коронавирус в Брянской области, последние новости на 11 апреля 2021 года

В лидерах по суточному приросту оказался Брянск - 46 новых случаев ковида. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 11 апреля 2021 года коронавирусом заболели 85 жителей. Выздоровели 106 пациентов, один умер.

В целом с начала пандемии в регионе у 36534 человек подтвердили диагноз, вылечились 35702 жителя области, умерли 294 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1730 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели больше 513,5 тысяч раз.

Новые случаи зафиксировали в 13 городах и районах. В лидерах по приросту заболеваемости - Брянск (46), Брянский (9), Карачевский (8), Выгоничский (6) районы.

Сейчас первая тройка муниципалитетов-«лидеров» выглядит так: Брянск, Брянский район, Карачевский район. Суммарно заболевших там 13594, 4354 и 1496 соответственно.

Накануне в двух торговых центрах Брянска - «Аэропарке» и «Бум-сити» - работали выездные пункты, где можно было привиться от коронавируса. О важности вакцинации посетителям рассказывали медики первой горполиклиники и волонтеры. Получить укол можно было с 12.00 до 19.00. А предварял его обязательный осмотр вакцинируемого терапевтом.

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