10 апреля в Брянске от коронавируса прививали в двух торговых центрах

Фото: Telegram, "Брянская область. Оперативно".

В двух торговых центрах Брянска можно было сделать прививку от коронавирусной инфекции в субботу, 10 апреля. Выездные пункты работали в ТРЦ «Аэропарт» и «БУМ-сити» - с 12.00 до 19.00.

«Спутник V» кололи медики первой городской поликлиники. Они же, совместно с волонтерами, рассказывали посетителям торговых центров о самой вакцинации. Непосредственно уколу препаратом предшествовал обязательный осмотр терапевта.

Прививочные пункты были оборудованы всем необходимым, соблюдалась социальная дистанция и необходимые меры защиты, подчеркивают в оперативном штабе.

- Такие выездные пункты должны способствовать увеличению количества вакцинированных, ведь одной из задач остается выработка коллективного иммунитета, - считает врио заместителя губернатора Брянской области Владимир Оборотов.

По данным на 8 апреля, в регионе от ковида привились 81029 человек.

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