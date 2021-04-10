В ДТП у железнодорожного техникума в Брянске пострадали двое детей

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

Двое детей пострадали при столкновении легковушек у железнодорожного техникума в Брянске в пятницу, 9 апреля. Одному из них потребовалась госпитализация, сообщают в УГИБДД по региону.

Автоавария произошла около восьми часов вечера на перекрестке улиц Дзержинского и Севской в Фокинском районе. Столкнулись «Тойота Камри» и «Рено Меган». Первой рулил 37-летний мужчина, второй - 36-летняя женщина.

По предварительной информации, правила ПДД нарушил водитель «Тойоты». Двигаясь со стороны улицы Гомельской в сторону улицы Культуры, тот въехал на регулируемый перекресток, когда на светофоре горел «красный». А автомобилистка ехала со стороны улицы Культуры с левым поворотом на улицу Красных Партизан.

- Виновность участников ДТП устанавливается, - подчеркивают в Госавтоинспекции. - По факту происшествия полицейские проводят проверку.

При столкновении пострадали дети. Так, у 10-летнего мальчика из «Рено» медики диагностировали сотрясение головного мозга и госпитализировали. А 12-летнего из «Тойоты» с повреждением уха отпустили на домашнее лечение.

Напомним, всего за сутки в регионе случилось две автоаварии с пострадавшими. Вторая произошла на улице Фрунзе в Брянске. Автомобилистка сбила 70-летнюю пенсионерку во дворе дома.

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