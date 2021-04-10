Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 85 жителей региона, выздоровели 106 пациента. Один человек умер. В целом с начала пандемии у 36534 человек подтвердили коронавирус, вылечились 35702 жителей области, умерли 294 пациента. За сутки выполнили 1730 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 513,5 тысяч.

В Брянске болезнь подтвердили у 46 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки заразились 9 жителей Брянского района. В Карачевском районе выявили 8 заболевших, в Выгоничском – 6. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 13 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 апреля 2021 года:

— Брянск – 13594 (+46)

— Брянский район – 4354 (+9)

— Дятьковский район – 1496 (+3)

— Карачевский район – 1272 (+8)

— Клинцы – 1069

— Стародубский район – 1028 (+2)

— Трубчевский район – 958 (+2)

— Новозыбков – 878 (+2)

— Комаричский район – 860

— Навлинский район – 807 (+2)

— Жуковский район – 796

— Брасовский район – 802 (+1)

— Выгоничский район – 792 (+6)

— Унечский район – 671

— Климовский район – 646

— Фокино – 618

— Мглинский район – 586 (+2)

— Почепский район – 566 (+1)

— Погарский район – 554

— Сельцо – 502

— Дубровский район – 485

— Клинцовский район – 461

— Клетнянский район – 445

— Суземский район – 421

— Злынковский район – 396

— Гордеевский район – 355

— Суражский район – 314

— Красногорский район – 270

— Севский район – 262 (+1)

— Жирятинский район – 133

— Рогнединский район – 79

— Иногородние – 64.

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