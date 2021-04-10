Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 85 жителей региона, выздоровели 106 пациента. Один человек умер. В целом с начала пандемии у 36534 человек подтвердили коронавирус, вылечились 35702 жителей области, умерли 294 пациента. За сутки выполнили 1730 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 513,5 тысяч.
В Брянске болезнь подтвердили у 46 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки заразились 9 жителей Брянского района. В Карачевском районе выявили 8 заболевших, в Выгоничском – 6. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 13 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 апреля 2021 года:
— Брянск – 13594 (+46)
— Брянский район – 4354 (+9)
— Дятьковский район – 1496 (+3)
— Карачевский район – 1272 (+8)
— Клинцы – 1069
— Стародубский район – 1028 (+2)
— Трубчевский район – 958 (+2)
— Новозыбков – 878 (+2)
— Комаричский район – 860
— Навлинский район – 807 (+2)
— Жуковский район – 796
— Брасовский район – 802 (+1)
— Выгоничский район – 792 (+6)
— Унечский район – 671
— Климовский район – 646
— Фокино – 618
— Мглинский район – 586 (+2)
— Почепский район – 566 (+1)
— Погарский район – 554
— Сельцо – 502
— Дубровский район – 485
— Клинцовский район – 461
— Клетнянский район – 445
— Суземский район – 421
— Злынковский район – 396
— Гордеевский район – 355
— Суражский район – 314
— Красногорский район – 270
— Севский район – 262 (+1)
— Жирятинский район – 133
— Рогнединский район – 79
— Иногородние – 64.
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