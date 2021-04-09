Заповедник «Брянский лес» приглашает на уборку кордона волонтеров. Фото: заповедник "Брянский лес".

Заповедник «Брянский лес» приглашает брянцев принять участие в субботнике. Нужно будет навести порядок на кордоне «Пролетарский». Уборка территории пройдет с 16 по 18 апреля, сообщили в группе заповедника в соцсетях.

Участникам субботника предстоит очистить кордон от жизнедеятельности зубров- убрать вокруг подкормки навоз.

Заезд на территорию заповедника, где всегда живут волонтеры, состоится в пятницу, 16 апреля. Уборка начнется в субботу. Добровольцев на машинах отвезут в глубину заповедника, на кордон «Пролетарский». В воскресенье волонтеры могут прогуляться по лесу, изучить экспозиции под открытым небом и покататься на велосипедах.

Участникам субботника предоставят бесплатное проживание в гостевых комнатах заповедника. Им предоставят кухню со всем необходимым инвентарем. Продукты нужно либо привезти с собой, либо приобрести в магазине на станции Нерусса.

Возрастное ограничение: 12+

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