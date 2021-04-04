Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский пловец Илья Бородин установил новый рекорд России среди юношей на дистанции 400 метров комплексным плаванием. В субботу, 3 апреля, он завоевал золотую медаль на чемпионате России, который проходит в Казани. Илья преодолел дистанцию с результатом 4.11,17, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Илья Бородин прошел отбор в группе "А" на Олимпийские Игры в Токио в 2021 году.

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