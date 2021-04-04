Коронавирус в Брянской области, последние новости на 4 апреля 2021 года

В регионе призвали усилишь контроль за соблюдением масочного режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области на час ночи 4 апреля зарегистрировали 35918 больных коронавирусом. Из них выздоровели 35069 пациентов.

За последние две недели темп снижения заболеваемости остановился. В некоторых районах, в том числе и Брянске, наблюдают рост заболеваемости. Чтобы провести Пасху, День Победы, Бессмертный полк брянцев призвали соблюдать масочный режим, а чиновникам - контролировать исполнение противоэпидемических правил.

В Брянскую область поступило 125272 дозы вакцины "Спутник V". В ближайшее время ожидают поставку еще четырех тысяч доз препарата. В регионе прививку сделали больше 73 тысяч человек.

Медицинскую помощь пациентам с коронавирусом оказывают в восьми больницах. Здесь открыто 1333 коек. Еще 80 коек открыли в Брянской областной больнице и Унечской больнице для долечивания ковида.

В Брянской области есть запас лекарств для лечения коронавируса на 10,5 миллиона рублей. На 1 апреля отпустили препаратов на 108 миллиона рублей.