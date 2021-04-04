На трассе в Дятьковском районе под колесами иномарки погиб 13-летний велосипедист. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины шестого вечера в субботу, 3 апреля, на 28-м километре дороги Брянск-Дятьково, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

36-летний водитель "Фольксваген Тигуан" ехал со стороны Дятькова в сторону Брянска. Он сбил школьника на велосипеде. Ребенок от полученных травм умер на месте аварии.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Это второй погибший ребенок на дорогах Брянской области в этом году. В Госавтоинспекции напоминают, что на велосипеде, гироскутере или самокате детям до 14 лет передвигаться по проезжей части запрещено. И просят родителей учить детей грамотно вести себя на дороге.