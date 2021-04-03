Имущество Новозыбковского машзавода продают за 723 миллиона рублей

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Имущество Новозыбковского машиностроительного завода выставили на торги за 723,4 миллиона рублей. Это здания и сооружения, грузоподъемное, измерительное, компьютерное, металлообрабатывающее оборудование, офисная техника, автомобили, спецтехника, земельные участки и другое. Объявление о проведении торгов появилось на официальных ресурсах 1 апреля. Аукцион состоится 17 мая.

Имущество завода хотят продать единым лотом, чтобы сохранить предприятие.

Перед работниками пока остается задолженность по заработной плате. Ее погасят после продажи лота.

На торги также выставлено имущество филиала Новозыбковского машзавода в городе Армавир в Краснодарском крае. Ее стоимость оценили в 450 миллионов рублей.

Напомним, Новозыбковский машиностроительный завод признали банкротом в июле 2020 года. Конкурсное производство продлили до июля 2021-го.