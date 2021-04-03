В Брянске приземлился первый самолет из Волгограда и Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске открыли авиасообщение с Волгоградом и Ростовом-на-Дону. Первый самолет приземлился в нашей аэропорту в субботу, 3 апреля. Первым двум пассажирам, купившим билеты на рейс, представитель авиакомпании вручил подарок - бесплатный перелет в любом направлении.

Из Ростова-на-Дону вылетели 52 пассажира. Самолет совершает промежуточную посадку в Волгограде. А потом прилетает в Брянск. Из Брянска обратно отправились 73 пассажира, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Авиарейсы будут выполнять по субботам и вторникам. Самолет "Сухой Суперджет" вылетает из аэропорта Ростова-на-Дону «Платов» в 09.00. Посадка в Волгограде - в 10.00. В 10.45 рейс вылетает в Брянск и приземляется в 12.15. Вылет обратно в 13.15, посадка в Волгограде – в 14.40. Вылет в Ростов-на-Дону в 15:25, посадка в аэропорту «Платов» - в 16.20.