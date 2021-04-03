Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 90 жителей региона, выздоровели 86 пациентов. От ковида скончались еще три человека. В целом с начала пандемии у 35918 человек подтвердили коронавирус, вылечились 35069 жителя области, умерли 289 пациентов. За сутки выполнили 1809 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 504 тысячи.

В Брянске за минувший день подтвердили 38 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Стародубском и Навлинском районах заболели по восемь человек, в Брянском и Карачевском районах – по шесть. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 апреля 2021 года:

— Брянск – 13386 (+38)

— Брянский район – 4313 (+6)

— Дятьковский район – 1475 (+1)

— Карачевский район – 1233 (+6)

— Клинцы – 1041

— Стародубский район – 1006 (+8)

— Трубчевский район – 929 (+2)

— Новозыбков – 859

— Комаричский район – 854

— Жуковский район – 786 (+1)

— Навлинский район – 793 (+8)

— Брасовский район – 777

— Выгоничский район – 774 (+1)

— Унечский район – 665 (+2)

— Климовский район – 641

— Фокино – 611

— Мглинский район – 575 (+1)

— Почепский район – 549 (+4)

— Погарский район – 546 (+3)

— Сельцо – 493 (+1)

— Дубровский район – 480 (+1)

— Клинцовский район – 455

— Клетнянский район – 419

— Суземский район – 418 (+4)

— Злынковский район – 392 (+1)

— Гордеевский район – 351

— Суражский район – 313 (+2)

— Красногорский район – 259

— Севский район – 255

— Жирятинский район – 131

— Рогнединский район – 75

— Иногородние – 64.

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