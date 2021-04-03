Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 90 жителей региона, выздоровели 86 пациентов. От ковида скончались еще три человека. В целом с начала пандемии у 35918 человек подтвердили коронавирус, вылечились 35069 жителя области, умерли 289 пациентов. За сутки выполнили 1809 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 504 тысячи.
В Брянске за минувший день подтвердили 38 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Стародубском и Навлинском районах заболели по восемь человек, в Брянском и Карачевском районах – по шесть. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 апреля 2021 года:
— Брянск – 13386 (+38)
— Брянский район – 4313 (+6)
— Дятьковский район – 1475 (+1)
— Карачевский район – 1233 (+6)
— Клинцы – 1041
— Стародубский район – 1006 (+8)
— Трубчевский район – 929 (+2)
— Новозыбков – 859
— Комаричский район – 854
— Жуковский район – 786 (+1)
— Навлинский район – 793 (+8)
— Брасовский район – 777
— Выгоничский район – 774 (+1)
— Унечский район – 665 (+2)
— Климовский район – 641
— Фокино – 611
— Мглинский район – 575 (+1)
— Почепский район – 549 (+4)
— Погарский район – 546 (+3)
— Сельцо – 493 (+1)
— Дубровский район – 480 (+1)
— Клинцовский район – 455
— Клетнянский район – 419
— Суземский район – 418 (+4)
— Злынковский район – 392 (+1)
— Гордеевский район – 351
— Суражский район – 313 (+2)
— Красногорский район – 259
— Севский район – 255
— Жирятинский район – 131
— Рогнединский район – 75
— Иногородние – 64.
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