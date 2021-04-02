Коронавирус в Брянской области, последние новости на 2 апреля 2021 года

В Брянской области на час ночи 2 апреля 2021 года коронавирус подтвердили у 35738 человек, вылечились 34884 жителей области, умерли 284 пациента. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 2 апреля 2021 года коронавирус подтвердили у 35738 человек, вылечились 34884 жителей области, умерли 284 пациента. За минувшие сутки заболели 98 жителей региона, выздоровели 92 пациента. Смертельных случаев не зарегистрировали. Медики выполнили 1686 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время достигло больше 500, 5 тысяч.

В Брянске за минувший день подтвердили 36 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Жуковском, Клетнянском районах и в Клинцах выявили по пять новых заболевших. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 23 муниципалитетах Брянской области.

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