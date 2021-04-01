В Брянске за минувший день подтвердили 36 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 92 жителя региона, выздоровели 98 пациентов, новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 35738 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34884 жителя области, умерли 284 пациента. За сутки выполнили 1686 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 500 тысяч.

В Брянске за минувший день подтвердили 36 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Жуковском, Клетнянском районах и в Клинцах выявили по пять новых заболевших. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 23 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 апреля 2021 года:

— Брянск – 13303 (+36)

— Брянский район – 4289 (+3)

— Дятьковский район – 1474 (+2)

— Карачевский район – 1212 (+4)

— Клинцы – 1041 (+5)

— Стародубский район – 998 (+1)

— Трубчевский район – 927 (+2)

— Новозыбков – 858 (+1)

— Комаричский район – 854 (+1)

— Жуковский район – 785 (+5)

— Навлинский район – 785 (+1)

— Брасовский район – 776 (+2)

— Выгоничский район – 772 (+3)

— Унечский район – 663 (+2)

— Климовский район – 641 (+4)

— Фокино – 611

— Мглинский район – 573 (+2)

— Почепский район – 543 (+2)

— Погарский район – 543 (+3)

— Сельцо – 492

— Дубровский район – 479 (+2)

— Клинцовский район – 455

— Клетнянский район – 417 (+5)

— Суземский район – 413

— Злынковский район – 391

— Гордеевский район – 351

— Суражский район – 311

— Красногорский район – 259

— Севский район – 253 (+4)

— Жирятинский район – 130 (+1)

— Рогнединский район – 75 (+1)

— Иногородние – 64.

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