Опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 90 жителей региона, выздоровел 101 пациент. От ковида скончался еще один человек. В целом с начала пандемии у 35646 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34786 жителей области, умерли 284 пациента. За сутки выполнили 1694 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время достигло почти 499 тысяч.
В Брянске за минувший день подтвердили 18 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Карачевском районе выявили 12 заболевших, в Клетнянском – 9, в Брянском – 7. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 марта 2021 года:
— Брянск – 13267 (+18)
— Брянский район – 4286 (+7)
— Дятьковский район – 1472 (+3)
— Карачевский район – 1208 (+12)
— Клинцы – 1036 (+6)
— Стародубский район – 997 (+4)
— Трубчевский район – 925 (+3)
— Новозыбков – 857 (+2)
— Комаричский район – 853 (+4)
— Жуковский район – 780
— Выгоничский район – 769
— Навлинский район – 784
— Брасовский район – 774
— Унечский район – 661
— Климовский район – 637 (+3)
— Фокино – 611 (+3)
— Мглинский район – 571 (+1)
— Почепский район – 541 (+2)
— Погарский район – 540 (+5)
— Сельцо – 492 (+2)
— Дубровский район – 477
— Клинцовский район – 455 (+5)
— Суземский район – 413
— Клетнянский район – 412 (+9)
— Злынковский район – 391
— Гордеевский район – 351
— Суражский район – 311 (+1)
— Красногорский район – 259
— Севский район – 249
— Жирятинский район – 129
— Рогнединский район – 74
— Иногородние – 64.
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