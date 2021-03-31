Опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 90 жителей региона, выздоровел 101 пациент. От ковида скончался еще один человек. В целом с начала пандемии у 35646 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34786 жителей области, умерли 284 пациента. За сутки выполнили 1694 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время достигло почти 499 тысяч.

В Брянске за минувший день подтвердили 18 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Карачевском районе выявили 12 заболевших, в Клетнянском – 9, в Брянском – 7. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 марта 2021 года:

— Брянск – 13267 (+18)

— Брянский район – 4286 (+7)

— Дятьковский район – 1472 (+3)

— Карачевский район – 1208 (+12)

— Клинцы – 1036 (+6)

— Стародубский район – 997 (+4)

— Трубчевский район – 925 (+3)

— Новозыбков – 857 (+2)

— Комаричский район – 853 (+4)

— Жуковский район – 780

— Выгоничский район – 769

— Навлинский район – 784

— Брасовский район – 774

— Унечский район – 661

— Климовский район – 637 (+3)

— Фокино – 611 (+3)

— Мглинский район – 571 (+1)

— Почепский район – 541 (+2)

— Погарский район – 540 (+5)

— Сельцо – 492 (+2)

— Дубровский район – 477

— Клинцовский район – 455 (+5)

— Суземский район – 413

— Клетнянский район – 412 (+9)

— Злынковский район – 391

— Гордеевский район – 351

— Суражский район – 311 (+1)

— Красногорский район – 259

— Севский район – 249

— Жирятинский район – 129

— Рогнединский район – 74

— Иногородние – 64.

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