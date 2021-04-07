Развитие сферы ЖКХ: Брянские котельные модернизировали на 304,2 млн рублей за год

К отопительному сезону 2020/2021 в регионе подготовили 1108 котельных. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В 2020 году на строительство и реконструкцию котельных на территории Брянской области в рамках госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» из областного бюджета выделено 304,2 миллиона рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2018–2019 годах.

В передовиках по готовности к отопительному сезону

Всего в регионе к нынешнему отопительному сезону подготовили 1108 котельных, 53 центральных тепловых пункта, 1120,7 километра тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Как и годом ранее, в 2020-м брянские тепловики показали слаженную работу при подготовке теплосетевого комплекса к осенне-зимнему периоду – достигнуты рекордные показатели в сравнении с прошлыми годами по получению паспортов и актов готовности. Так, муниципалитетам выдали 26 паспортов и один акт. Брянскую область неоднократно ставили в пример на селекторных совещаниях, проводимых Минстроем России, как один из лучших регионов по качеству подготовки к осенне-зимнему периоду 2020–2021 годов.

Приоритетными направлениями в работе являются реконструкция имеющихся источников теплоснабжения, строительство новых с целью повышения коэффициента полезного действия (КПД), снижения расхода энергоресурсов.

– Реализовать поставленные правительством Брянской области задачи, безусловно, позволила большая слаженная работа топливно-энергетического комплекса региона, – подчеркивают в областном департаменте ТЭК и ЖКХ. – А проведению масштабной реконструкции существующих котельных и строительству новых автоматизированных блочно-модульных способствовало Постановление правительства Брянской области от декабря 2019 года «О принятии решения о предоставлении субсидий из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Брянской области государственному унитарному предприятию «Брянсккоммунэнерго». За период с 2017 года в Брянской области построено и введено в эксплуатацию восемь новых блочно-модульных котельных (новые объекты получили города Брянск, Унеча, Клинцы, а также Выгоничский, Брянский, Дубровский районы). Параллельно велись работы по реконструкции 18 котельных, в них установили современное энергоэффективное оборудование. Кроме того, в настоящее время ведется строительство трех новых блочно-модульных котельных – объекты возводят по улице Вали Сафроновой в Брянске, в деревне Березина Унечского района, в деревне Мадеевка Погарского района.

Новое энергоэффективное оборудование с высоким КПД обеспечивает снижение энергозатрат, уменьшает удельный расход природного газа, что, в свою очередь, позволяет вырученные от экономии на энергоресурсах деньги направлять на дальнейшее перевооружение существующей инфраструктуры теплового хозяйства региона.

В планах – 28 новых котельных

В 2021-м работы по строительству БМК продолжатся. Также в планах строительство еще трех аналогичных сооружений: в селе Городище Погарского района, поселке Лесное Суражского района и по улице Советской в Злынке.

– До 2030 года планируется реконструкция и строительство 28 объектов с установкой современных котлов и газовых горелок, коэффициент полезного действия которых составляет не менее 92 процентов, – подчеркивают в департаменте ТЭК и ЖКХ Брянской области. – При замене морально и физически изношенного оборудования в котельных произойдет увеличение КПД котлов. Это позволит уменьшить удельный расход топлива. Иными словами, расход природного газа до 2030 года снизится на 15967 тысяч кубических метров. С учетом инфляции экономия составит около 120 миллионов рублей.

В приоритете – замена ветхих теплосетей

Приоритетное ежегодное мероприятие, которое предваряет отопительный сезон, – замена ветхих тепловых сетей. Суммарно в эксплуатации ГУП «Брянсккоммунэнерго» находится 810,94 километра тепловых сетей. Их износ, по данным бухгалтерского учета, составляет 61,8 процента. До 2030 года предполагается заменить более 250 км ветхих сетей в двухтрубном исчислении. Это позволит снизить потери тепла на 46,9 тысячи гигакалорий. Соответственно, уменьшится и расход газа – на более чем 5408,8 тысячи кубических метров. С учетом инфляции экономия составит более 40 миллионов рублей.

– В 2017–2020 годах в Брянской области заменили больше 270 километров тепловых сетей, – уточняют специалисты. – Все они отработали нормативный срок эксплуатации. Из них около 180 километров тепловых сетей обслуживает ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Кстати, наибольшее число работ провели в 2017-м – заменили 105,57 километра ветхих сетей в двухтрубном исчислении, в последующие годы – примерно по 55 километров.

КСТАТИ:

В дополнение к новой энергоэффективной инфраструктуре, ГУП «Брянсккоммунэнерго» обновляет парк оборудования и техники, проводит реконструкцию производственных и административно-бытовых корпусов, внедряет современные энергоэффективные технологии, уверенно снижает задолженность прошлых лет за поставленный природный газ (с начала 2017 года по 1 января 2021 года она снизилась на 665 миллионов рублей).