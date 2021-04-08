Ушел из жизни «брянский Левитан» Анатолий Рудницкий. Фото: Брянская областная филармония.

Ушел из жизни «золотой голос брянского троллейбуса" Анатолий Рудницккий. Его называли «брянским Левитаном». О невосполнимой утрате стало известно, в четверг, 8 апреля.

Анатолию Рудницкому однажды пришлось заменить голос Левитана во время записи торжественного парада в честь 40-летия битвы под Москвой. Нужно было начитать около 200 названий. Первую часть записи сделал сам Левитан. После этого Рудницкого начали называть «брянским Левитаном». В 80-х годах ему удалось повстречаться со знаменитым диктором.

Это голос Рудницкого мы могли слышать из динамиков на проспекте Ленина в День Победы и День города, он звучит вообще на всех массовых праздниках.

Голос Рудницкого говорит пассажирам автобусов: «Осторожно, двери закрываются, следующая остановка «Строительный техникум».

— Однажды вот так вот ехал, слушаю «Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка «Драмтеатр». Задумался, внутри себя проговариваю, как лучше было это произнести. Вдруг какая-то женщина рядом говорит: «Простите, я прослушала, вы не подскажете, какая следующая?» И я, не выходя из образа, торжественно произношу «Следующая остановка «Драмтеатр». Она, бедная, аж отшатнулась…», — вспоминают слова Анатолия Рудницкого в группе «Брянский троллейбус».

Его можно было услышать и по радио. При помощи этого голоса студенты колледжа культуры получают знания о режиссуре.

Анатолий Рудницкий учился в Брянском культпросветучилище и Московском институте культуры по специальности «Режиссер театрализованных представлений и праздников».

В Брянске Анатолий Рудницкий вел концерты, озвучивал рекламные ролики, преподавал в колледже культуры, работал в областной филармонии.

- Мы больше не услышим этот голос, - пишут коллеги из филармонии. - Только в записи. Но он обязательно будет звучать в нашей филармонии, его голос будет приветствовать всех нас перед каждым концертом. Обещаем.

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