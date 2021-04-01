В Брянской области на борьбу с коррупцией потратят больше 56 миллиардов рублей

Губернатор Брянской области призвал объединить усилия для борьбы с коррупцией. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянске прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Провел его губернатор Александр Богомаз.

Для работы в этом направлении в области реализуют 50 региональных проектов. С 2019 по 2024 годы на это планируют потратить больше 56 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Губернатор заявил, что власти всех уровней вместе с правоохранителями должны эффективно контролировать расход бюджетных средств.

- Все должны понимать, чтобы добиться эффективности, не надо рассматривать контроль как статистику. Важно выполнять все направленное на улучшение качества жизни граждан, – сказал глава региона.

Также губернатор заметил, что достичь значимых результатов в противодействии коррупции можно лишь совместными усилиями правоохранителей, представителей власти и местного самоуправления, общественности.

- Безусловно, основная роль в борьбе с коррупционными преступлениями принадлежит правоохранительным органам, - сказал Александр Богомаз. -. Но достичь значимых результатов в вопросе противодействия коррупции можно лишь совместными усилиями правоохранительных органов региона, органов государственной власти, местного самоуправления и институтов гражданского общества.

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