Директор "Динамо-Брянск" Сергей Фельдман написал заявление об уходе

Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Ушел с поста исполнительный директор ФК "Динамо-Брянск" Сергей Фельдман. Он написал заявление об отставке в среду, 31 марта, сообщают "Брянские известия".

Сергей Фельдман - уже четвертый исполнительный директор брянской команды за последний год с небольшим. В ноябре 2019 года областные власти решили снять с поста Дмитрия Митта. Хотя при нем команда шла на первом месте в группе «Центр» ПФЛ. На его место назначили Евгения Зайцева. Он не проработал и одного сезона и ушел из клуба осенью прошлого года. До назначения Фельдмана обязанности исполнительного директора некоторое время исполнял Александр Мисник. Сергей Фельдман пришел в команду в середине февраля 2021-го.

Кстати, после матча с воронежским "Факелом" 28 марта ждали другой отставки в "Динамо-Брянск" - главного тренера Евгения Перевертайло. Тот намекнул на нее на послематчевой пресс-конференции.

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