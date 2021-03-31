На Брянщине менеджеру предлагают зарплату в 120 тысяч рублей

Жителям Брянской области предлагают работу с зарплатой в 120 тысяч рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жителям Брянской области предлагают работу с зарплатой в 120 тысяч рублей. Такую сумму будет получать менеджер по работе с корпоративными клиентами, сообщили в компании SuperJob.

Данное агентство составило и опубликовало рейтинг самых востребованных профессией в городах, где проживает до 500 тысяч человек. В их числе оказался и Брянск.

Региональному торговому представителю готовы платить от 60 тысяч рублей. А врач аллерголог-иммунолог может получить полсотни тысяч. Главный инженер сможет заработать 50 тысяч рублей.

Кроме того, в Сельцо ожидают на работу врача. Специалисту предлагают зарплату в 100 тысяч рублей, сообщают «Брянские новости».

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