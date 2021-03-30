В брянских Клинцах в этом году обновят две советские остановки

Фото: vk.com, сообщество "Том Сойер Фест - Клинцы".

В 2021-м в брянском городе Клинцы восстановят две советские остановки. Работы проведут в рамках третьего сезона фестиваля «Том Соейр». Об этом 30 марта сообщили его организаторы в социальных сетях.

Остановки расположены на улицах Пушкина и Октябрьской – возле Дома Рабочих и напротив Горпарка. Инициативу активистов уже поддержали в городской администрации. Осталось согласовать цвета и даты проведения фестиваля.

«Почему остановки? Потому что детали – тоже важны. Именно из таких элементов складывается неповторимый облик города. Мы сохраним привычный вид остановок: очистим от грязи и старой краски, починим навес, установим скамейки - в общем, сделаем их не только красивыми, но и комфортными. Такими, чтобы там было одинаково приятно ждать автобус и делать селфи», – пояснили организаторы в своем онлайн-сообществе.

Кроме того, инициативная группа запланировала эксперимент. Она будет улучшать городское пространство за несколько дней и небольшими силами. Ориентировочно, фестиваль стартует в июле. И в этом же месяце завершится.

Предварительная смета «проекта» – 80 тысяч рублей. Она включает в себя покупку материалов и оплату труда профессионалов. Последние выполнят ту часть работ, которая не под силу волонтерам. Это изготовление и установка новых скамеек, ремонт протекающего навеса.

Как и два предыдущих сезона фестиваля «Том Сойер», в 2021-м ремонт проведут на пожертвования. Реквизиты карты для перевода денег ниже.

5469 3800 5410 3444 Алина Геннадьевна К. (Сбербанк).

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