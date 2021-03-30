Опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 марта 2021 года. За минувшие сутки заболел 91 житель региона, выздоровели 99 пациентов. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 35556 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34685 жителей области, умерли 283 пациента. За сутки выполнили 300 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 497 тысяч.

В Брянске за минувший день подтвердили 35 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Стародубском районе выявили 15 заболевших, в Трубчевском - 8, в Дятьковском – 7. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 17 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 марта 2021 года:

— Брянск – 13249 (+35)

— Брянский район – 4279 (+1)

— Дятьковский район – 1469 (+7)

— Карачевский район – 1196 (+4)

— Клинцы – 1030 (+2)

— Стародубский район – 993 (+15)

— Трубчевский район – 922 (+8)

— Новозыбков – 855 (+2)

— Комаричский район – 849

— Жуковский район – 780 (+1)

— Выгоничский район – 769

— Навлинский район – 784

— Брасовский район – 774

— Унечский район – 661 (+4)

— Климовский район – 634 (+1)

— Фокино – 608

— Мглинский район – 570 (+1)

— Почепский район – 539 (+3)

— Погарский район – 535

— Сельцо – 490

— Дубровский район – 477

— Клинцовский район – 450 (+2)

— Суземский район – 413 (+2)

— Злынковский район – 391

— Клетнянский район – 403 (+1)

— Гордеевский район – 351

— Суражский район – 310

— Красногорский район – 259

— Севский район – 249

— Жирятинский район – 129 (+2)

— Рогнединский район – 74

— Иногородние – 64.

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