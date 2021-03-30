Опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 марта 2021 года. За минувшие сутки заболел 91 житель региона, выздоровели 99 пациентов. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 35556 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34685 жителей области, умерли 283 пациента. За сутки выполнили 300 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 497 тысяч.
В Брянске за минувший день подтвердили 35 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Стародубском районе выявили 15 заболевших, в Трубчевском - 8, в Дятьковском – 7. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 17 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 марта 2021 года:
— Брянск – 13249 (+35)
— Брянский район – 4279 (+1)
— Дятьковский район – 1469 (+7)
— Карачевский район – 1196 (+4)
— Клинцы – 1030 (+2)
— Стародубский район – 993 (+15)
— Трубчевский район – 922 (+8)
— Новозыбков – 855 (+2)
— Комаричский район – 849
— Жуковский район – 780 (+1)
— Выгоничский район – 769
— Навлинский район – 784
— Брасовский район – 774
— Унечский район – 661 (+4)
— Климовский район – 634 (+1)
— Фокино – 608
— Мглинский район – 570 (+1)
— Почепский район – 539 (+3)
— Погарский район – 535
— Сельцо – 490
— Дубровский район – 477
— Клинцовский район – 450 (+2)
— Суземский район – 413 (+2)
— Злынковский район – 391
— Клетнянский район – 403 (+1)
— Гордеевский район – 351
— Суражский район – 310
— Красногорский район – 259
— Севский район – 249
— Жирятинский район – 129 (+2)
— Рогнединский район – 74
— Иногородние – 64.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».