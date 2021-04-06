Из-за паводка в Брянске с 8 апреля закроют понтонный мост

С четверга, 8 апреля, в Советском районе Брянска закроют понтонный мост. Это связано с резким ростом уровня воды в Десне. Информацию об этом разместили на табличке у инженерного сооружения, пишут очевидцы в соцсетях.

Предполагается, что пик поднятия уровня воды в реке произойдет 10 апреля.

Напомним, в регионе продолжается весенний паводок. Интенсивный рост уровней воды замечен в реках Десна и Болва. Последняя в Дятьковском районе и брянской Бежице вышла на пойму.

Также затопленным остается участок дороги в Рогнединском районе. Это нарушило автомобильное сообщение с деревней Барановка. По аналогичной причине ограничено движение легкового транспорта в Фокинском районе Брянска и Ходаринке.

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