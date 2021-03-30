В Брянске во дворе пьяный водитель насмерть сбил 76-летнюю пенсионерку

Автомобилист двигался задним ходом. Фото: Сергей ГАПОН

В Брянске во дворе многоэтажного дома пьяный водитель насмерть сбил 76-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина умерла на месте аварии.

ДТП случилось около 22.20 в понедельник, 29 марта, во дворе дома №21 на улице Костычева. Водитель с места происшествия скрылся.

- Сотрудники ГИБДД оперативно установили водителя, совершившего данное дорожно-транспортное происшествие, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - Им оказался 40-летний местный житель. А также обнаружили транспортное средство - "Опель Мокко"

По предварительным данным, автомобилист двигался задним ходом. Водитель оказался пьяным. В его крови обнаружили 0,73 мг/л алкоголя. До этого мужчина был лишен водительских прав за пьяную езду. Но права в Госавтоинспекцию он так и не принес, а штраф не оплатил.

Иномарка принадлежит умершему человеку. И в ГИБДД по правилам не зарегистрирована.

По факту смертельной аварии полицейские проводят проверку.

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