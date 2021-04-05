Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 89 жителей региона, выздоровели 87 пациентов. От ковида новых смертей не зарегистрировали. В целом с начала пандемии у 36098 человек подтвердили коронавирус, вылечились 35240 жителей области, умерли 289 пациентов. За сутки выполнили 426 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 506 тысяч.

На этот раз самый большой прирост заболевших в Брянске – 42 человека. В Стародубском районе заболели 9 жителей, в Дятьковском, Карачевском – по 5. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 апреля 2021 года:

— Брянск – 13439 (+42)

— Брянский район – 4320 (+3)

— Дятьковский район – 1485 (+5)

— Карачевский район – 1238 (+5)

— Клинцы – 1056

— Стародубский район – 1017 (+9)

— Трубчевский район – 936 (+3)

— Новозыбков – 863 (+1)

— Комаричский район – 856 (+2)

— Навлинский район – 794

— Жуковский район – 788 (+1)

— Брасовский район – 783

— Выгоничский район – 777 (+3)

— Унечский район – 667

— Климовский район – 642

— Фокино – 613

— Мглинский район – 577

— Почепский район – 554 (+1)

— Погарский район – 548

— Сельцо – 497 (+4)

— Дубровский район – 481

— Клинцовский район – 457

— Клетнянский район – 436 (+4)

— Суземский район – 420 (+2)

— Злынковский район – 394

— Гордеевский район – 355

— Суражский район – 314

— Красногорский район – 263 (+1)

— Севский район – 258 (+3)

— Жирятинский район – 131

— Рогнединский район – 75

— Иногородние – 64.

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