Баскетболист Виталий Фридзон передал выигранные деньги Клинцовсому дому ребенка

Баскетболист Виталий Фридзон передал деньги, которые он выиграл, Клинцовскому дому ребенку и местному приюту для подростков. Фото: sovsport.ru.

Баскетболист Виталий Фридзон передал деньги, которые он выиграл, Клинцовскому дому ребенку и местному приюту для подростков. О таком подарке рассказали в одном из учреждений.

Деньги Фридзон выиграл на матче, который прошел 14 февраля. В тот день «Звезды России» выиграла у «Звезд мира». Счет был 183:162. При этом Виталий забросил 57 очков. Получая звание, баскетболист заявил о желании потратить деньги на благотворительность .Он попросил передать в свой родной город

О том, что дом ребенка нуждается в помощи, баскетболисту рассказал Алексей Кармес. Он помогает учреждению с 2012 года. На деньги, что подарил бизнесмен, установили двери на запасные выходы из 2-х групп, а так же провели модернизацию локальной сети.

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