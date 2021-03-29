Брянских подрядчиков призвали следить за состоянием гарантийных дорог

От брянских подрядчиков потребовали самостоятельно следить за состоянием дорог. Фото: пресс-служба Брянской областной думы.

От брянских подрядчиков потребовали самостоятельно следить за состоянием дорог, находящихся на гарантии. Такое поручение дал подрядными организациями заместитель губернатора Сергей Тимошенко.

- Мы должны уйти от ямочного ремонта, - сказал он. - Хватит заделывать дырки из ведра, с помощью лопаты! Зачем эти издержки с выездными комиссиями, зачем доводить дело до судов? Подрядчик должен сам внимательно следить за участками, где был ремонт и при необходимости провести заблаговременно восстановительные работы.

Кроме ремонта на улице Объездной, дорожные работы ведут на улицах Никитина, Почтовой, 3 июля, Куйбышева, проспекте Станке-Димитрова. Со следующей недели начнут восстанавливать улицу Речную. Всего в Брянске 188 дорог с пятилетней гарантией, на 70 выявлены недостатки. Все подрядные организации определились с планами по проведению необходимого восстановительного ремонта. Если не подведет погода, на следующей неделе планируется запуск еще двух асфальтных заводов. Это позволит значительно увеличить темпы ремонта транспортных магистралей города. Восстановительные работы должны завершить к 1 мая, сообщили в пресс-службе Брянской областной думы.

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