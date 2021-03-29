Брянские суды наказали почти 2000 горожан за «коронавирусные» нарушения

Брянские суды за три месяца наказали почти две тысячи горожан за появление в общественных местах без защитной маски. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Брянские суды за три месяца наказали почти две тысячи горожан за появление в общественных местах без защитной маски. В Советском райсуде Брянска рассмотрели 588 дел с вынесением наказания нарушителям, в Володарском – 573, в Бежицком – 324,в Фокинском – 253. Об этом сообщают «Брянские новости».

Нарушителей антикоронавирусных требований привлекают к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»

Нарушителю грозит предупреждение или штраф. Размер штрафа зависит от правового статуса. Для граждан он составляет от одной тысячи до тридцати тысяч рублей, для должностных лиц - десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

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