В личном кабинете «Ростелекома» зарегистрировалось почти 75 тысяч абонентов Брянской области

Фото: ПАО "Ростелеком".

Почти 75 тысяч клиентов «Ростелекома» в Брянской области выбрали управление сервисами через Единый личный кабинет (ЕЛК). Только за последние 12 месяцев в нем зарегистрировались более 15 тысяч абонентов. При этом наибольшую популярность персональный офис приобрел у пользователей услуг широкополосного доступа в интернет. ЕЛК позволяет контролировать состояние лицевых счетов по всем подключенным услугам, добавлять или отключать сервисы, изменять тарифные планы, заказывать детализацию по оказанным услугам, отслеживать историю платежей, а также удаленно оплачивать счета без очередей и комиссий.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

"Мы всегда думаем о комфорте своих клиентов, поэтому постоянно дорабатываем и расширяем функционал Единого личного кабинета. Примечательно, что около 60 процентов наших пользователей услуги доступа в интернет отдают предпочтение этому способу взаимодействия с провайдером. Клиенты экономят личное время, удаленно контролируя расходы на услуги связи и управляя ими без визита в офисы “Ростелекома“. Компания, в свою очередь, экономит средства на печати и доставке счетов, вкладывая их затем в развитие инфраструктуры услуг связи и совершенствование системы обслуживания".

Татьяна Струкова, клиент «Ростелекома»:

"Я имею привычку тщательно планировать семейный бюджет. Поэтому для меня личный кабинет – это, прежде всего, возможность контроля и удобство управления домашними услугами “Ростелекома” в режиме 24/7. Например, я избавила своих родителей от необходимости оплачивать домашний телефон по квитанции, присоединив их лицевой счет к своей учетной записи и настроив ежемесячный автоплатеж на конкретное число месяца».

Единый личный кабинет — это современный формат управления услугами связи и контроля за их потреблением. Сервис позволяет объединять несколько лицевых счетов в единую учетную запись для комплексного и своевременного отслеживания статуса подключенных услуг. Также пользователь может настроить их автоматическое пополнение через функцию «Автоплатеж» одним из трех доступных способов: пополнение по достижении минимального остатка, погашение на первое число месяца и ежемесячное пополнение счета в указанный день.

Зарегистрироваться и войти в личный кабинет можно как через сайткомпании, так и через социальные сети Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Доступно также бесплатное мобильное приложение «Мой Ростелеком» для устройств с операционными системами iOS и Android.

Более подробная информация на сайте«Ростелекома» или по телефону 8 800 1000 800.