Коронавирус в Брянской области, последние новости на 29 марта 2021 года

Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 20 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 29 марта 2021 года коронавирус подтвердили у 35370 человек, вылечились 34507 жителей области, умерли 283 пациента. За минувшие сутки заболели 93 жителя региона, выздоровел 81 пациент. Новых смертей не произошло. Медработники за прошедший день выполнили 1441 тест на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 496 тысяч.

В Брянске за 24 часа подтвердили 40 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Карачевском районе выявили 11 заболевших, в Клинцах – 7, в Комаричском районе - 5. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 20 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области зафиксировали незначительное увеличение числа заболевших коронавирусом. Так, на 11 неделе текущего года рост составил 3 процента. До этого наблюдалось снижение на 7 процентов.

Чаще всего заболевают граждане в возрасте от 46 до 65 лет: более 40 процентов. В возрастной группе от 16 до 45 лет процент вновь заболевших составил 28,8. Пенсионеры в возрасте от 65 лет болеют чуть реже – 26,9 процента. Реже всего ковид фиксируют у детей и подростков от 0 до 15 лет: немногим более 3 процентов.

За минувшую неделю чаще всего заболевали неработающие граждане и пенсионеры. На эту категорию приходится наибольший процент – 55,8. Заболевание переместилось в районы области. На их жителей приходится 65,4 процента заболевших. В Брянске эта цифра составила 34,6 процента.

В Брянскую область в ближайшее время планируют поставить еще 1200 доз вакцины «Спутник V». По состоянию на 26 марта в регион привезли 72472 дозы препарата. Последняя поставка в 5400 доз произошла 25 марта. На Брянщине уже привили 64889 человек. Укол можно сделать в 66 прививочных пунктах в 33 медицинских организациях региона.

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