В массовой аварии в Брянске пострадали четыре человека

Авария случилась 28 марта около 13.27 на улице Фокина. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

В Брянске в массовой аварии пострадали четыре человека. Мы уже сообщали, что в воскресенье в центре города произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу пять легковых автомобилей, одна машина снесла ограждение и выехала на тротуар. В региональной Госавтоинспекции рассказали подробности происшествия.

Авария случилась 28 марта около 13.27 на улице Фокина. По предварительной информации, 51-летний водитель ВАЗ-21150, двигаясь со стороны Красноармейской, попытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора.

Столкнулись сразу пять легковых автомобилей, одна машина снесла ограждение и выехала на тротуар. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

В результате он столкнулся с «Рено Логан», за рулем которого был 58-летний мужчина, и с автомобилем «Мазда 2» под управлением 32-летней женщины. Из-за этого «Мазда» врезалась в дорожный знак и в ограждение, а ВАЗ столкнулся еще с двумя автомобилями. Со стоявшей на светофоре машиной «Форд Фокус», за рулем которой был 42-летний водитель, и с «Мерседес Бенц» под управлением 48-летнего автомобилиста.

В результате водитель отечественной машины получил сотрясение головного мозга, перелом ребер и ушиб легких. Его госпитализировали. У женщины-водителя «Мазды» медики обнаружили ушиб грудины и отпустили домой с назначением лечения.

Травмы получили два пассажира ВАЗа. У 53-летней женщины диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей лица. 43-летний пассажир получил перелом поперечных отростков позвонка. Обоих пассажиров доставили в больницу, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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