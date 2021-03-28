Опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 20 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 93 жителя региона, выздоровел 81 пациент. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 35370 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34507 жителей области, умерли 283 пациента. За сутки выполнили 1441 тест на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 496 тысяч.
В Брянске за минувший день подтвердили 40 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Карачевском районе выявили 11 заболевших, в Клинцах – 7, в Комаричском районе - 5. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 20 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 марта 2021 года:
— Брянск – 13181 (+40)
— Брянский район – 4274 (+2)
— Дятьковский район – 1460 (+4)
— Карачевский район – 1192 (+11)
— Клинцы – 1026 (+7)
— Стародубский район – 973 (+1)
— Трубчевский район – 912 (+2)
— Новозыбков – 848
— Комаричский район – 848 (+5)
— Жуковский район – 779 (+1)
— Выгоничский район – 765 (+3)
— Навлинский район – 777
— Брасовский район – 767
— Унечский район – 655 (+3)
— Климовский район – 633 (+1)
— Фокино – 607
— Мглинский район – 568 (+1)
— Почепский район – 535 (+1)
— Погарский район – 535 (+3)
— Сельцо – 489 (+1)
— Дубровский район – 477
— Клинцовский район – 447
— Суземский район – 411 (+1)
— Злынковский район – 391 (+1)
— Клетнянский район – 391 (+4)
— Гордеевский район – 348
— Суражский район – 310
— Красногорский район – 259 (+1)
— Севский район – 249
— Жирятинский район – 125
— Рогнединский район – 74
— Иногородние – 64.
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