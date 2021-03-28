Опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 20 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 93 жителя региона, выздоровел 81 пациент. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 35370 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34507 жителей области, умерли 283 пациента. За сутки выполнили 1441 тест на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 496 тысяч.

В Брянске за минувший день подтвердили 40 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Карачевском районе выявили 11 заболевших, в Клинцах – 7, в Комаричском районе - 5. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 20 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 марта 2021 года:

— Брянск – 13181 (+40)

— Брянский район – 4274 (+2)

— Дятьковский район – 1460 (+4)

— Карачевский район – 1192 (+11)

— Клинцы – 1026 (+7)

— Стародубский район – 973 (+1)

— Трубчевский район – 912 (+2)

— Новозыбков – 848

— Комаричский район – 848 (+5)

— Жуковский район – 779 (+1)

— Выгоничский район – 765 (+3)

— Навлинский район – 777

— Брасовский район – 767

— Унечский район – 655 (+3)

— Климовский район – 633 (+1)

— Фокино – 607

— Мглинский район – 568 (+1)

— Почепский район – 535 (+1)

— Погарский район – 535 (+3)

— Сельцо – 489 (+1)

— Дубровский район – 477

— Клинцовский район – 447

— Суземский район – 411 (+1)

— Злынковский район – 391 (+1)

— Клетнянский район – 391 (+4)

— Гордеевский район – 348

— Суражский район – 310

— Красногорский район – 259 (+1)

— Севский район – 249

— Жирятинский район – 125

— Рогнединский район – 74

— Иногородние – 64.

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