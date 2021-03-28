Коронавирус в Брянской области, последние новости на 28 марта 2021 года

Опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области на час ночи 28 марта 2021 года коронавирус подтвердили у 35277 человек, вылечились 34429 жителей области, умерли 283 пациента. За минувшие сутки заболели 97 жителей региона, выздоровели 77 пациентов, умер еще один заболевший. За сутки выполнили 1793 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время составило почти 495 тысяч.

В Брянске за минувший день подтвердили 37 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Карачевском и Трубчевском районах выявили по 9 заболевших. В Брянском районе за сутки ковид диагностировали у 8 человек. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске сотрудники пожарно-спасательной части регионального управления МЧС продезинфицировали более 50 машин городского автотранспортного предприятия. Для обработки автобусов использовали безопасное для людей и животных высокоэффективное дезинфицирующее средство. Работал специальный мобильный комплекс спецобработки.

Дезинфекцию социально-значимых объектов в области проводят не реже одного раза в неделю. В целом с начала пандемии коронавируса сотрудники пожарно-спасательных подразделений обработали более 4800 объектов общей площадью 6,3 миллиона квадратных метров. Также провели дезинфекцию более 9580 единиц техники, в том числе и машин МЧС.

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