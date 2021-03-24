Коронавирусный год в Брянске: декабрь 2020

Коронавирус сильно повлиял на празднование Нового года. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Год назад, в марте 2020-го, в Брянской области зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19. «Комсомольская правда – Брянск» продолжает вспоминать, как Брянщина прожила это непростое время.

ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА: 23139 заболевших, 216 скончавшихся

Главное событие декабря – начало вакцинации от коронавируса. В декабре в регион поступили 1032 дозы российского препарата «Спутник V». Первое поступление произошло 16 декабря. Тогда на Брянщину привезли 200 доз. Первыми «уколовшимися» стали медики, учителя и соцработники.

В последний месяц 2020 года в Брянской области открыли 49 прививочных кабинетов в 31-м медицинском учреждении. Вакцинация носила добровольный характер и была полностью бесплатной. Практически сразу активизировались предприимчивые мошенники. Жителей стали склонять к уколам на дому за определенную плату. Также аферисты предлагали доверчивым гражданам запись в очередь на вакцинацию. Разумеется, не бесплатно.

Школьники приняли участие в конкурсе по изготовлению новогодних игрушек. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Коронавирус сильно повлиял на празднование Нового года. Привычные для граждан мероприятия переместились в онлайн-формат. В Брянске отменили традиционный парад Дедов Морозов и массовое открытие главной новогодней елки, утренники прошли только для самых маленьких и то без участия родителей. Тем не менее, населенные пункты Брянщины красочно украсили к празднику.

Детям из многодетных и малообеспеченных семей руководители области и города вручили новогодние подарки. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Школьники приняли участие в конкурсе по изготовлению новогодних игрушек. Детям из многодетных и малообеспеченных семей руководители области и города вручили новогодние подарки. Все очные мероприятия прошли с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

В конце 2020 года в регионе действовал запрет на новогодние корпоративы. Несмотря на это, многие компании все же устроили своим сотрудникам праздники. Конечно, они прошли без былого размаха и за закрытыми дверями. Из ресторанов и кафе многие переместились в родные офисы.

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