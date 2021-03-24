Коронавирусный год в Брянске: ноябрь 2020

Регулярно проводили дезинфекцию брянских вокзалов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Год назад, в марте 2020-го, в Брянской области зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19. «Комсомольская правда – Брянск» продолжает вспоминать, как Брянщина прожила это непростое время.

НОЯБРЬ 2020 ГОДА: 17287 заболевших, 124 скончавшихся

В ноябре количество умерших от ковида увеличилось практически в два раза. В регионе вновь вернули многие ранее снятые ограничения. Несовершеннолетним запретили посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Под запрет попали, в том числе, зоны фуд-корта.

В учебных заведениях Брянска обострилась ситуация с заболеваемостью. В школе №39 в Бежицком районе скончалась учительница английского языка. Это был уже второй подобный случай. Двумя неделями ранее умерла от ковида директор этого же образовательного учреждения. Обеим женщинам еще не было 60 лет.

С 9 по 23 ноября школьников с 5-го по 11-й класс отправили на дистанционное обучение. Младшеклассники продолжили посещать образовательные учреждения в обычном режиме. Оставались открытыми детские сады, кружки и секции.

Сохранили обязательную самоизоляцию для пенсионеров, масочный режим и социальную дистанцию. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Сотрудникам брянских организаций запретили новогодние корпоративы. На свадьбах и поминках разрешили присутствие не более 50 человек. Массовые мероприятия без зрителей нужно было согласовывать с Роспотребнадзором.

Сохранили обязательную самоизоляцию для пенсионеров, масочный режим и социальную дистанцию в полтора метра. Регулярно проводили дезинфекцию брянских вокзалов. Амбулаторным пациентам с подтвержденным диагнозом начали выдавать бесплатные лекарства.

Коронавирусом заразился заместитель губернатора Юрий Мокренко. Он лечился в Брянске. Медики оценивали его состояние как удовлетворительное. А вот бывшего замгубернатора Анатолия Теребунова на самолете санавиации отправили на лечение в Москву. За ним в брянский аэропорт прилетел борт МЧС России. Вместе с ним в столицу доставили и его супругу, у которой тоже подтвердили коронавирус.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».