Коронавирусный год в Брянске: октябрь 2020

В Брянске строго контролировали соблюдение масочного режима. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Год назад, в марте 2020-го, в Брянской области зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19. «Комсомольская правда – Брянск» продолжает вспоминать, как Брянщина прожила это непростое время.

ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

12768 заболевших, 64 скончавшихся

В октябре началась вторая волна распространения коронавируса. За месяц умерли 26 человек, заразились более трех тысяч. В области стали вновь открывать дополнительные коронавирусные госпитали.

В середине месяца оперативный штаб ввел очередные ограничения. В регионе запретили массовые мероприятия в закрытых помещениях. До 23.00 ограничили работу кафе, баров и ресторанов. Все совещания и заседания брянские предприятия и организации могли проводить лишь в режиме видеосвязи.

В середине месяца оперативный штаб ввел очередные ограничения. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Работодателей обязали перевести максимальное число сотрудников на удаленную работу. В обычном режиме продолжили трудиться лишь те специалисты, чье присутствие на рабочем месте было критически важно для функционирования предприятия.

В Брянске строго контролировали соблюдение масочного режима. Гражданам запретили пользоваться общественным транспортом без средств индивидуальной защиты.

Гражданам запретили пользоваться общественным транспортом без средств индивидуальной защиты. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В октябре 2020 года губернатор Брянской области Александр Богомаз сделал прививку от коронавируса. Два компонента препарата «Спутник V» ему ввели в одной из московских клиник с интервалом в три недели.

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