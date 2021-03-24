Коронавирусный год в Брянске: сентябрь 2020

День города Брянска 17 сентября прошел в удаленном режиме. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Год назад, в марте 2020-го, в Брянской области зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19. «Комсомольская правда – Брянск» продолжает вспоминать, как Брянщина прожила это непростое время.

СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА: 9421 заболевший, 38 скончавшихся

В сентябре заболеваемость пошла в рост. Число заразившихся за месяц перевалило за тысячу. Это связали с возвращением брянцев из летних отпусков.

Праздничные линейки на 1 сентября состоялись в ограниченном режиме. Традиционные торжества провели лишь для учащихся 1 и 11 классов. Остальные школьники встретили первый учебный день за партами в своих кабинетах.

С 11 по 13 сентября жители Брянщины выбирали нового губернатора. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

С 11 по 13 сентября жители Брянщины выбирали нового губернатора. Из-за коронавируса волеизъявление шло в течение трех дней. Большинство голосов получил действующий глава региона Александр Богомаз.

День города Брянска 17 сентября тоже прошел в удаленном режиме. Не было парада и митингов. В районах города провели несколько торжественных акций в честь праздника. Руководители области и города возложили цветы к воинским мемориалам и поздравили ветеранов. Вечером небо над Курганом Бессмертия озарил праздничный фейерверк. Как и на День Победы, он прошел почти без зрителей.

Руководители области и города возложили цветы к воинским мемориалам и поздравили ветеранов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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