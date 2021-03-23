Коронавирусный год в Брянске: август 2020

В городе продолжались рейды по выявлению нарушителей масочного режима.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Год назад, в марте 2020-го, в Брянской области зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19. «Комсомольская правда – Брянск» продолжает вспоминать, как Брянщина прожила это непростое время.
АВГУСТ 2020 ГОДА: 8227 заболевших, 35 скончавшихся
Август стал одним их наиболее спокойных в плане распространения инфекции. За месяц не зафиксировали ни одной новой смерти от ковида. Общий прирост заболевших составил около 850 человек.
В городе продолжались межведомственные рейды по выявлению нарушителей масочного режима на предприятиях торговли, общественного питания и бытовых услуг.
В августе в России зарегистрировали вакцину «Спутник V». Медицинские учреждения региона начали готовить к грядущей массовой вакцинации.
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