Коронавирусный год в Брянске: август 2020

В городе продолжались рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Год назад, в марте 2020-го, в Брянской области зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19. «Комсомольская правда – Брянск» продолжает вспоминать, как Брянщина прожила это непростое время.

АВГУСТ 2020 ГОДА: 8227 заболевших, 35 скончавшихся

Август стал одним их наиболее спокойных в плане распространения инфекции. За месяц не зафиксировали ни одной новой смерти от ковида. Общий прирост заболевших составил около 850 человек.

В городе продолжались межведомственные рейды по выявлению нарушителей масочного режима на предприятиях торговли, общественного питания и бытовых услуг.

В августе в России зарегистрировали вакцину «Спутник V». Медицинские учреждения региона начали готовить к грядущей массовой вакцинации.

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