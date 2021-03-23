Коронавирусный год в Брянске: июль 2020

Во втором месяце лета продолжили снимать коронавирусные ограничения. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Год назад, в марте 2020-го, в Брянской области зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19. «Комсомольская правда – Брянск» продолжает вспоминать, как Брянщина прожила это непростое время.

ИЮЛЬ 2020 ГОДА: 7370 заболели, 35 скончались

1 июля завершилось трехдневное голосование за поправки в российскую конституцию. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

1 июля завершилось трехдневное голосование за внесение поправок в российскую конституцию. Наверное, впервые за всю историю отечественной демократии волеизъявление прошло в столь странном формате. Из-за коронавируса граждане исполняли свой гражданский долг во дворах и на улицах.

Во втором месяце лета продолжили снимать коронавирусные ограничения. С 13 июля отменили самоизоляцию для пенсионеров старше 65 лет. Открыли для свободного посещения город Сельцо. К радости многих родителей, к концу месяца начали работать дежурные группы в детских садах.

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