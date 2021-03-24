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Общество24 марта 2021 13:20

В брянском лесу проснулись медведи

Скоро из берлог выйдут все косолапые
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Инспекторы охраны обнаружили следы как минимум двух крупных самцов.

Фото: заповедник "Брянский лес"

В заповеднике «Брянский лес» начали просыпаться после зимней спячки бурые медведи. Инспекторы охраны обнаружили следы как минимум двух крупных самцов. При этом медведицы с медвежатами пока не спешат выходить из берлог.

Косолапые мамы и их малыши ждут полного схождения снега. Но уже скоро, с приходом устойчивого тепла проснутся все тринадцать заповедных медведей, рассказали в пресс-службе заповедника «Брянский лес».

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