В брянском лесу проснулись медведи

Инспекторы охраны обнаружили следы как минимум двух крупных самцов. Фото: заповедник "Брянский лес"

В заповеднике «Брянский лес» начали просыпаться после зимней спячки бурые медведи. Инспекторы охраны обнаружили следы как минимум двух крупных самцов. При этом медведицы с медвежатами пока не спешат выходить из берлог.

Косолапые мамы и их малыши ждут полного схождения снега. Но уже скоро, с приходом устойчивого тепла проснутся все тринадцать заповедных медведей, рассказали в пресс-службе заповедника «Брянский лес».

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