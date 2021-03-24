В брянском лесу проснулись медведи

Инспекторы охраны обнаружили следы как минимум двух крупных самцов.
Фото: заповедник "Брянский лес"
В заповеднике «Брянский лес» начали просыпаться после зимней спячки бурые медведи. Инспекторы охраны обнаружили следы как минимум двух крупных самцов. При этом медведицы с медвежатами пока не спешат выходить из берлог.
Косолапые мамы и их малыши ждут полного схождения снега. Но уже скоро, с приходом устойчивого тепла проснутся все тринадцать заповедных медведей, рассказали в пресс-службе заповедника «Брянский лес».
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».