В Брянске грязную остановку на Горбатова засыпали гравием

Фото: ЦУР Брянской области.

В Брянске ликвидировали грязь и лужи на остановочном комплексе по улице Горбатова, 41 в Советском районе. Сотрудники дорожного управления засыпали территорию гравием, рассказали в ЦУР Брянской области. Власти города также пообещали, что с приходом тепла на улице Горбатова начнут ремонт дороги.

Напомним, ранее жительница Брянска пожаловалась на ужасное состояние остановки на Горбатова. Людям приходилось ожидать транспорт, стоя в грязи. А проезжающие машины обливали прохожих водой из луж.

Фото: ЦУР Брянской области.

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