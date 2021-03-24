Коронавирус за прошедший день обнаружили в 10 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 95 жителей региона, выздоровели 77 пациентов. Умерли еще два человека. В целом с начала пандемии у 34995 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34186 жителей области, умерли 282 пациента. За сутки выполнили 1870 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 489 тысяч.

В Брянске за минувший день подтвердили 42 новых случая коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Брянском районе ковид диагностировали у 14 человек. В Карачевском и Клетнянском районах выявили по 11 новых заражений. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 10 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 марта 2021 года:

— Брянск – 13026 (+42)

— Брянский район – 4258 (+14)

— Дятьковский район – 1456

— Карачевский район – 1163 (+11)

— Клинцы – 1007

— Стародубский район – 958 (+5)

— Трубчевский район – 895 (+2)

— Новозыбков – 843 (+3)

— Комаричский район – 839 (+3)

— Жуковский район – 775

— Выгоничский район – 761 (+3)

— Навлинский район – 765

— Брасовский район – 757

— Унечский район – 642

— Климовский район – 632 (+1)

— Фокино – 603

— Мглинский район – 561

— Почепский район – 530

— Погарский район – 525

— Сельцо – 484

— Дубровский район – 474

— Клинцовский район – 445

— Суземский район – 410

— Злынковский район – 390

— Клетнянский район – 377 (+11)

— Гордеевский район – 345

— Суражский район – 310

— Красногорский район – 255

— Севский район – 247

— Жирятинский район – 125

— Рогнединский район – 73

— Иногородние – 64.

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