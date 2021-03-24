Коронавирус за прошедший день обнаружили в 10 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 95 жителей региона, выздоровели 77 пациентов. Умерли еще два человека. В целом с начала пандемии у 34995 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34186 жителей области, умерли 282 пациента. За сутки выполнили 1870 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 489 тысяч.
В Брянске за минувший день подтвердили 42 новых случая коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Брянском районе ковид диагностировали у 14 человек. В Карачевском и Клетнянском районах выявили по 11 новых заражений. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 10 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 марта 2021 года:
— Брянск – 13026 (+42)
— Брянский район – 4258 (+14)
— Дятьковский район – 1456
— Карачевский район – 1163 (+11)
— Клинцы – 1007
— Стародубский район – 958 (+5)
— Трубчевский район – 895 (+2)
— Новозыбков – 843 (+3)
— Комаричский район – 839 (+3)
— Жуковский район – 775
— Выгоничский район – 761 (+3)
— Навлинский район – 765
— Брасовский район – 757
— Унечский район – 642
— Климовский район – 632 (+1)
— Фокино – 603
— Мглинский район – 561
— Почепский район – 530
— Погарский район – 525
— Сельцо – 484
— Дубровский район – 474
— Клинцовский район – 445
— Суземский район – 410
— Злынковский район – 390
— Клетнянский район – 377 (+11)
— Гордеевский район – 345
— Суражский район – 310
— Красногорский район – 255
— Севский район – 247
— Жирятинский район – 125
— Рогнединский район – 73
— Иногородние – 64.
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