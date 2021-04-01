В брянской Жуковке открыли мемориальную доску трагически погибшему главврачу

В брянской Жуковке в четверг, 1 апреля, открыли мемориальную доску бывшему главному врачу Николаю Третьякову. Фото: "Жуковские новости".

В брянской Жуковке в четверг, 1 апреля, открыли мемориальную доску бывшему главному врачу Николаю Третьякову. Установили ее на здании межрайонной больницы. В день открытия Николаю Третьякову исполнилось бы 55 лет, сообщает издание «Жуковские новости».

На церемонии открытия присутствовали врио заместителя губернатора Брянской области Николай Лучкин, директор регионального департамента здравоохранения Андрей Бардуков, генеральный директор веломотозавода Владимир Васекин, руководители Жуковского муниципального округа, коллеги врача и жители Жуковки.

Собравшиеся говорили об огромном вкладе Николая Третьякова в развитие здравоохранения Жуковского района. Практически весь свой трудовой путь он прошел в местной больнице.

На посту главрача медицинского учреждения он проработал без малого два десятка лет. Ему присвоили звание Заслуженный врач Российской Федерации. Он был депутатом районного Совета, дважды избирался депутатом областной думы по Жуковскому одномандатному округу.

Напомним, Николай Третьяков погиб в ДТП 30 октября прошлого года. Автоавария случилась вечером. Николая Михайловича насмерть сбила машина на улице Больничной.

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