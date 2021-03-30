Брянскому судье Константину Устинову вернут полномочия. Фото: Иван ВИСЛОВ

Брянскому судье Константину Устинову Коллегия по дисциплинарным спорам Верховного суда вернула полномочия. Дело рассмотрели во вторник, 30 марта.

Константина Устинова лишили мантии за то, что он писал жалобы на коллег. В их числе оказалась и председатель Фокинского районного суда Светлана Марина.

Во время проверки его работы в 2020 году, когда судья работал в Фокинском районном суде Брянска, в деятельности Устинова выявили ряд нарушений. В том числе, необоснованно принятые исковые заявления, нарушения сроков рассмотрения дел и другие. Сам судья говорил, что его вызывали на Президиум, заставляли уйти в мировые судьи, и уверяли, что работать все равно не дадут. Также он пожаловался, что его назвали эгоистом и циником, даже оценивали его воспитание и родителей

В ответ Устинов в августе–октябре 2020-го обратился с жалобами в региональный и федеральный советы судей. Они касались действий главы райсуда Светланы Мариной и судей, проводивших проверку. Устинов «упоминал обстоятельства межличностных и служебных отношений с Мариной, комментировал стиль ее руководства судом, нарушения в распределении и рассмотрении дел, предвзятое к нему отношение и попытки побудить его оставить работу в суде», – так говорилось в докладе ВС. По мнению судьи, председатель суда вела себя неподобающим образом, разговаривала неэтично, а также субъективно распределяла премии.

Указанные судьей факты не нашли подтверждения. В октябре в Совет судей Брянской области пришла справка о недостатках в работе судьи Устинова и обращение председателя облсуда о проверке в отношении него. Комиссия провела проверку. В ноябре Контстантина Устинова привлекли к дисциплинарной ответственности. Выяснили, что обстоятельства из жалоб не подтвердились, а сам судья якобы хотел просто уйти от ответственности за недочеты в своей деятельности.

Дисциплинарное дело на судью завели после постановления Совета судей Брянской области в ноябре 2020 года. В конце ноября Квалификационная Коллегия судей пришла к выводу, что судья совершил проступок, за который надо досрочно лишить его полномочий. Коллегия разделила согласилась, что судья плохо работал, а чтобы прикрыть это, жаловался на руководство.

- Он должен был устранить недостатки в работе и сообщить об этом, но предпочел писать обращения, – отметил в ходе заседания председатель ККС Брянской области Алексей Тумаков.

Константин Устинов обжаловал решение и попросил отменить его. Он пояснил, что если подтверждения фактам, указанным в его жалобе не нашли, то это не повод лишать его полномочий. Он утверждал, что его обращения и доводы не были безосновательными. Их просто не проверили.

В конечном итоге дисциплинарная коллегия Верховного суда приняла решение удовлетворить жалобу Устинова, сообщает «Право.RU».

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