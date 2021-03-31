Коронавирус в Брянской области, последние новости на 31 марта 2021 года

Новые случаи коронавируса выявили в 17 городах и районах Брянской области за сутки. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 31 марта 2021 года новые случаи коронавируса выявили в 17 городах и районах. В Брянске за минувший день подтвердили 35 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Стародубском районе выявили 15 заболевших, в Трубчевском – 8, в Дятьковском – 7.

За сутки в регионе не зафиксировали новых смерти от коронавируса. Количество всех жертв ковид-19 на Брянщине по-прежнему 283.

Суточный прирост заболеваемости составил 91 случай. С болезнью справился еще 99 пациентов. Суммарное число заболевших достигло 35556, выздоровевших – 34685.

За 24 часа в брянских государственных лабораториях выполнили 300 тестов на инфекцию. А общее число исследований превысило 497 тысяч.

Первая тройка городов с наибольшим числом инфицированных выглядит следующим образом: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 13249, 4279 и 1469 соответственно.

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